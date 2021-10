"망치로 때린 것처럼 머리 울리고, 39.8도 열나" 연예인들 백신 후기 이어져

신지 "가만히 있는데도 입 떨려"

홍자 "2주 뒤 이상 반응 동시다발적 몰려와"

[아시아경제 강주희 기자] 코로나19 백신 접종 후 부작용을 호소하는 연예인들의 후기가 이어지고 있다. 그룹 코요태 멤버인 신지는 1차 접종으로 아스트라제네카(AZ) 백신을, 2차 때는 화이자 백신을 접종했는데 두 번 모두 부작용에 시달렸다고 밝혔다.

지난 5일 코요태가 운영하는 유튜브 채널 '코요태레비전'에는 '백신 접종 후기 썰 풀기! 솔직 담백 토크쇼'라는 제목의 영상이 올라왔다. 신지와 코요태의 또 다른 멤버인 김종민, 빽가는 이날 한자리에 모여 각자 백신을 맞은 후 느꼈던 부작용에 관해 이야기를 나눴다.

이날 유튜브 촬영 전 화이자 백신을 접종하고 왔다는 김종민은 "주사 맞는 것은 순식간에 끝났지만 2시간 정도 지나니 욱신욱신하고 승모근부터 어깨까지 너무 아프고 힘들다"라며 "팔에 힘을 주면 너무 아프다. 지금 (방송을) 할 수 없는 상황인데 그래도 나왔다"고 말했다.

1차 때 AZ, 2차 때 화이자를 교차 접종 했다는 신지는 "1차가 더 힘들었다. 열이 39.8도까지 올랐다"라며 "1차 접종 전날 온수 매트를 치웠는데 열이 많이 나고 가만히 있는데도 입이 떨려서 다시 온수 매트를 깔고 이불을 덮었다"고 설명했다.

이어 "병원에 가야 하나 고민하다 타이레놀을 먹고 잤는데 다음 날부터는 말을 조금만 크게 해도 망치로 때린 것처럼 머리가 울려 3일간 고생했다"고 털어놨다. 그는 "화이자 2차 접종 때는 팔이 너무 아팠다. 근육통이 심했는데 3일 만에 끝났다"라고 했다.

얀센 백신을 접종한 빽가는 "(팔이) 욱신거리고 한 5시간 지나고 열이 올랐다. 오한도 오고, 7~8시간 지나니 많이 힘들었다"라며 "이틀 정도 집에서 아무것도 못 할 정도로 아팠다. 저는 5일 정도 간 것 같다"고 전했다.

이날 트로트 가수 홍자도 화이자 백신을 접종한 후 부작용에 시달렸다는 후기를 공유했다. 홍자는 인스타그램에 올린 글에서 "1차를 맞고 나서는 멀쩡한 듯했는데 2주 뒤부터 이상 반응이 동시다발적으로 몰려오기 시작했다"며 "장염, 피부, 전신 관절과 근육 이상, 2주 정도 힘들고 나니 또 동시에 좋아지기 시작했다"고 밝혔다.

이어 "지금은 2차를 맞은 지 일주일 정도 됐다. 주변에는 1차에 안 아프고 증세도 없다가 2차 때 몸살처럼 힘들어하던데 저는 2차는 상대적으로 스무스하게 지나갔다"고 말했다.

이 밖에도 걸스데이 출신 배우 박소진, 걸그룹 AOA 멤버이자 배우인 설현, 이종격투기 선수 추성훈 등 많은 유명인이 백신 접종 후 몸살과 두통, 겨드랑이 통증, 심박수 증가, 생리불순 등을 겪었다는 후기를 남겼다.

한편, 질병관리청은 지난 7일 발열, 통증, 부기·발적, 구토, 두통·관절통·근육통, 피로감, 알레르기 반응, 기타 등 총 8개 항목으로 구분했던 백신 이상 반응에 월경 장애 항목을 추가하겠다고 밝혔다.

