광주 서구, 풍암동 행정복지센터에 ‘스마트도서관’ 개관

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 6일 풍암동 행정복지센터에서 무인 도서대출 반납 시스템인 스마트도서관 4호점 개관식을 갖고 본격적인 운영을 시작했다.

8일 서구에 따르면 스마트도서관은 연중무휴로 운영되며 이용자가 원하는 시간에 무인으로 책을 대출하고 반납할 수 있는 서비스다.

서구는 코로나19로 문화 활동이 제한되는 상황에서 상무역, 서구청, 운천역 스마트도서관을 통해 주민에게 비대면으로 언제든지 365일 24시간 무인도서 대출·반납서비스를 제공해왔다.

또 이를 위해 다양한 분야의 신간도서와 베스트셀러 도서 위주로 300여권의 도서를 비치했으며 도서를 정기적으로 교체할 계획이다.

대출가능 도서는 서구통합도서관 홈페이지에서 검색이 가능하고 서구통합도서관홈페이지에 회원가입 된 주민이라면 누구나 이용이 가능하다.

구립도서관(상록도서관·어린이생태학습도서관·서구공공도서관)의 책을 빌리거나 반납하는 책배달서비스와 연계해 제공된다.

도서관 관계자는 “지역사회 코로나19 감염이 확산되는 상황에서 주민들이 어디서나 안전하고 편리하게 책을 읽을 수 있는 환경을 조성하고 앞으로도 지속적으로 주민들이 일상에서 문화를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

