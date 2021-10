[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부부싸움 하다 흉기를 휘둘러 아내를 숨지게 한 남편을 경찰이 추적하고 있다.

8일 대구 수성경찰서에 따르면 지난 7일 오후 7시 50분께 수성구의 한 아파트에서 50대 남성이 부부싸움 도중 40대 아내에게 흉기를 휘둘렀다.

가슴 부위가 찔린 아내는 인근 병원으로 이송됐지만 과다출혈로 숨졌다. 남편은 범행 후 도주했다.

경찰은 탐문과 CCTV 화면 등을 토대로 도주한 남성을 쫓고 있다.

수사 관계자는 “용의자가 검거되는 대로 살해 동기 등 사건 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr