[아시아경제 이선애 기자] 중앙백신은 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 자사주 10만주를 장내 취득하기로 결정했다고 8일 공시했다.

취득예정금액은 14억7500만원이며 취득예상기간은 오는 12일부터 2022년 1월 11일까지다.

