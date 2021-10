국민의힘 2차 컷오프 통과한 유승민 "고평가 거품주는 승산 없어. 우량주 뽑아달라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 8일 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도 지사에 맞설 수 있는 '유일한 후보'라면서 "이길 후보를 뽑아달라"고 호소했다.

유 전 의원은 이날 당 선거관리위원회가 8명의 대선후보를 4명으로 줄이는 2차 컷오프를 발표한 직후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이제 정권 교체를 위한 최종 선택의 시간이 다가오고 있다"면서 "오늘자 보도를 보면 국민의힘 유력 주자들이 민주당 이재명 지사를 이길 수 없다고 나왔다. 우물안에서는 강해 보이지만 치열한 전쟁터로 나가면 속수무책"이라고 우려했다.

그는 "선수교체가 필요하다"며 "고평가된 거품주로는 간교하고 뻔뻔한 이재명 지사를 이길 수 없다. 의혹과 문제점 투성이 후보로는 절대 불가능하다"고 지적했다. 이어 "탄탄한 우량주, 도덕성과 정책 능력에 있어 절대 우위에 있는 저 유승민이 유일한 해답"이라고 강조했다.

유 전 의원은 "냉정하고 객관적으로 평가해달라"며 "대한민국의 안보를 굳건하게 지키고 경제를 살릴 수 있는 후보, 불안하지 않은 후보는 유승민이 유일하다"고 강조했다.

그는 "본선에서 민주당 이재명과 싸워 이길 후보를 뽑아달라"며 "누가 경제에 강한지, 누가 안보에 강한지, 누가 민주당에 강한지 평가해달라"고 말했다.

