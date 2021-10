대우조선 인수, 해 넘길 수도

EU 기업결합심사 진척 없어

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹이 대우조선해양을 인수하는 데 결정적 역할을 할 유럽연합(EU)의 기업결합 심사가 기약 없이 늦어지고 있다. 인수 절차가 시작된 지 2년 가까이 지난 가운데 연내 결론이 나지 않을 가능성이 높아 보인다.

8일 업계에 따르면 EU 집행위원회 산하 경쟁분과위는 이번 사안과 관련해 지난해 7월 심층조사를 중단한 후 지금껏 조치를 유지하고 있다. 현대중공업그룹이 대우조선을 인수하기 위해선 우리나라를 비롯해 EU, 중국 등 6개 나라의 경쟁당국에서 승인을 받아야 한다. 카자흐스탄과 싱가포르, 중국에선 승인을 받았으나 EU와 일본, 우리나라에선 아직 승인이 안 났다.

관건은 EU의 심사다. 회사 측은 2019년 4월 EU 집행위와 사전협의를 시작하면서 같은 해 11월 본 심사를 시작했으나 이후 수차례 심사가 중단·반복되는 등 별다른 진척이 없다. EU 심사의 경우 일정 기한(영업일 기준 최대 125일) 안에 결론을 내지 못하면 승인된 것으로 간주하는 것으로 알려져 있다. 그간 EU가 이 사안에 대해 심사한 기간이 80일가량 되는 점을 감안하면 심사 재개 후에는 두 달 안에 결론을 내려야 하는 셈이다.

EU가 시간을 끄는 건 액화천연가스(LNG) 운반선 시장에서 두 회사의 점유율이 높기 때문이다. 현대중공업그룹 조선분야 중간지주사인 한국조선해양과 대우조선의 LNG선 점유율은 60%를 웃돈다. 유럽 내 LNG 선주사가 많은 만큼, 합병 시 가격결정권을 한국 조선업체가 가져가고 역내 선주사는 피해를 입을 것으로 판단했을 가능성이 높다.

현대중공업 측은 가격을 일정 기간 동결하고 기술을 이전하는 식의 대안을 제시했으나 EU에서는 LNG사업부 매각까지 거론한 것으로 알려졌다. EU 심사가 늦어지면서 회사 측은 당초 지난달 말까지로 예정됐던 산업은행과의 거래계약을 올 연말로 늦췄다. 심사중단 사태가 지속될 경우 올해를 넘길 가능성도 있다.

