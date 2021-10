윈스, 부산외대에 ‘스나이퍼’ 보안장비 기증

부산외대와 정보보안 인재양성을 위한 MOU 및 장비 기증식

IPS, DDoS방어 장비 4대 기증

현장 중심 정보보안 인재양성 및 취업연계 추진

[아시아경제 박형수 기자] 윈스가 부산외국어대에 총 1억4000만원 상당의 보안장비를 기증하고 부산지역 인재 육성 및 채용에 나선다.

윈스는 지난 7일 부산외대 국제 회의실에서 윈스 김대연 대표, 부산외대 김홍구 총장 등 관계자가 참석한 가운데 정보보안 인재양성을 위한 산학협력 및 장비기증식을 진행했다고 8일 밝혔다.

업무 협약을 통해 ▲정보보호 인력양성을 위한 실습장비 기증 ▲관제 인력 양성을 위한 교육과정 개설 ▲학생 인턴십, 견학 및 취업협조 ▲ICT혁신인재 4.0 관한 연구협력 등을 위해 적극 협력하기로 했다.

윈스는 침입방지시스템(IPS), DDoS 대응시스템 등 보안솔루션 장비 4대를 부산외대에 기증했다. 다양한 형태의 네트워크 침입 공격을 실시간으로 탐지, 분석해 차단하는 고성능 보안 장비다. 실습 및 연구용으로 활용한다.

김대연 윈스 대표는 "교육 커리큘럼에 바로 활용해 부산외대 학생들이 최신 이론을 이해하고 실무능력을 갖춘 보안전문가로 성장하길 바란다"고 말했다.

김홍구 총장은 "현장에서 활용하는 고가 보안 장비는 실습 환경 개선에 큰 도움이 된다"면서 "학생들의 미래를 위해 장비 기증과 교육 시너지 향상에 적극 나서준 윈스에 감사 드린다"고 화답했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr