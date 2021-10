롯데카드, 10월 플렉스 위크…"메종 마르지엘라·오프화이트 7% 추가적립"

'롯데백화점 Flex카드' 결제 시 엘포인트 7% 추가 적립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 10월 플렉스 위크 브랜드로 '메종 마르지엘라', '오프 화이트'를 선정하고 9일부터 24일까지 추가 적립 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

플렉스 위크 프로모션은 올해 말까지 롯데백화점·아울렛 해외패션, 컨템포러리 브랜드 중 매월 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 인기 브랜드를 선정해 '롯데백화점 플렉스카드'로 결제 시 7%를 추가 적립 해주는 이벤트다.

롯데백화점 플렉스카드는 롯데백화점 7% 현장 할인, 롯데백화점·아울렛 해외명품, 컨템포러리 매장 7% 엘포인트 적립을 제공하는 카드다. 매월 플렉스 위크 대상 브랜드에서 결제하면 7% 적립이 한 번 더 제공돼 할인가의 총 14%를 엘포인트로 적립 받을 수 있다.

또 연말까지 롯데백화점·아울렛 해외패션, 컨템포러리 전 브랜드 매장에서 이 카드로 결제 시 월 최대 30만원 엘포인트를 적립해주는 프로모션도 진행한다. 하루 동안 브랜드 합산 100·200·300만원 이상 결제 시 월 1회 10·20·30만 엘포인트가 적립된다. 여기에 신규 고객이나 직전 6개월간 사용 이력이 없는 고객들에게는 5만원 이상 결제 시 5만원을 캐시백해준다.

프로모션을 모두 활용하면 더 큰 할인 혜택을 누릴 수 있다. 롯데백화점 내 플렉스 위크 대상 브랜드에서 300만원 이상 결제 시 7% 현장 할인(연 20만원 한도), 7% 엘포인트 적립(월 최대 10만P 한도), 7% 엘포인트 추가 적립(월 5만P 한도), 5만원 캐시백, 30만 엘포인트 적립 등 총 70만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

