IBK기업銀, 고객센터에 ‘상담지원 AI시스템' 구축 착수

딥러닝을 통한 음성봇 서비스

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 신속·정확한 고객 상담을 위해 ‘상담지원 인공지능(AI) 시스템' 구축을 시작한다고 8일 밝혔다.

‘상담지원 AI’는 사람의 목소리를 글자로 바꾸고 분석해고객이 원하는 정보를 자동으로 찾아 상담직원에게 제공하는 시스템이다. 전화 한 통화당 상담시간을 약 20초 이상 단축해 고객의 불필요한 대기시간을 줄일 수 있고 잘못된 정보 제공을 사전에 차단해 고객 불편을 최소화할 수 있다.

또 AI가 연 700만건의 상담 데이터를 학습해 고객을 직접 상담하는 음성봇 서비스 구축도 추진한다. 기업은행은 내년 3월 시스템 구축을 목표로 한국클라우드, 위고, 예스피치 등 AI와 음성인식 관련 우수한 기술력을 보유한 업체들과 개발을 시작했다.

기업은행 관계자는 “상담지원 AI 시스템 구축으로 고객센터를 디지털시대에 맞는 컨택센터로 발돋움시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr