홈플러스 익스프레스, ‘딱 하루데이’ 행사…먹거리 초특가 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스 익스프레스는 오는 11일 대체공휴일을 맞아 ‘딱 하루데이’ 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 전국 335개 홈플러스 익스프레스 매장과 홈플러스 익스프레스 온라인을 통해 진행되며, 고객들이 평소 많이 찾는 인기 상품을 초특가 행사로 기획해 판매한다. 마이홈플러스 멤버십 고객을 대상으로 삼겹살, 목심, 쌈채소, 깐마늘, 쌈장 등 ‘삼겹·목심 짝꿍 행사 상품’을 2만원 이상 구매하면 3000원 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스 익스프레스 카카오톡 플러스친구를 맺은 고객이 3만원 이상 상품을 구매하면 3000원 할인 쿠폰을 제공하고, 행사카드로 3만원 이상 구매하는 고객에게는 4000원 할인 쿠폰을 제공한다.

홈플러스 익스프레스 관계자는 “이번 연휴를 맞아 집에서 가족과 함께 다양한 먹거리를 즐기려는 소비자들을 위해 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 고객 가장 가까운 곳에서 보다 합리적인 쇼핑 혜택을 제공할 수 있도록 다양한 행사를 기획할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr