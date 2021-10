GS샵, 카카오톡 기반 품질 정보 서비스 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 카카오톡 기반의 품질 정보 서비스인 ‘QA가이드봇(큐봇)’을 정식 오픈했다고 8일 밝혔다.

이 서비스는 GS샵 협력사라면 모두 이용할 수 있다. 상품 카테고리별 품질 검사 기준 및 법적 표시 사항, 시험 항목 등 각종 정보를 제공한다. 또한 관련 법규나 정책 변경 시 실시간으로 공유하기 때문에 협력사에서 법규 개정사항에 대한 리스크를 사전에 예방할 수 있다.

큐봇에서는 실시간 질의 응답을 진행할 수 있는 ‘QA 상담봇’ 서비스도 운영한다. 협력사의 다양한 궁금증을 1대1로 답변을 받을 수 있다.

GS리테일 관계자는 “GS샵은 협력사와 상생하기 위한 프로젝트를 가동하고 협력사가 체감할 수 있는 실질적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “다양한 교육 프로그램을 통해서는 협력사 역량을 강화하고, 보다 철저하게 품질을 관리할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

