58년 전통 '수원화성문화제' 8일 온라인 개막

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시를 넘어 대한민국 대표축제로 자리매김한 '수원화성문화제'가 58년의 역사를 온라인으로 이어간다.

수원시는 제58회 수원화성문화제의 주요 프로그램을 8일부터 수원문화재단 유튜브 등 온라인 플랫폼을 통해 공개한다고 밝혔다.

코로나19로 2년째 온라인으로 축제를 이어가게 된 만큼 다양한 온라인 플랫폼을 통해 다채로운 프로그램을 제공해 수원화성문화제를 기다렸던 시민 누구나 영상으로 문화제를 즐길 수 있도록 한다는 게 시의 구상이다.

시는 우선 주요 공연 영상을 수원문화재단 유튜브에 게시한다. 주요 영상은 정조대왕의 다양한 이야기를 주제로 한 토크콘서트 '이야기 콘서트 정조실감', 수원의 문화자원을 활용한 옛이야기를 인형극으로 들려주는 '도란도란 설화보따리', 역사와 건축 등 각 분야의 전문가들이 의궤 속 이야기를 답사하는 '의궤탐구생활' 등이다.

시는 수원문화원 홈페이지에 1964년 시작된 수원화성문화제의 기록을 영상물로 만든 '기억해요, 수원화성문화제'도 공개한다.

외국인 유튜버가 수원화성을 소개하고 홍보하는 '나이스 투 수원화성'은 8~10일 8개의 채널에서 다양한 방식의 라이브로 진행된다.

또 ▲성안마을 피팅룸 ▲수원화성 에피소드 사진이야기 ▲방구석 수라간 ▲정조대왕의 선물:크로우캐넌 도예 등의 프로그램은 시민이 SNS를 활용해 참여 가능하다.

1795년 정조대왕의 혜경궁 홍씨의 회갑을 위해 화성행궁에 행차한 을묘원행을 재현하는 '정조대왕 능행차 공동재현'도 온라인에서 역사를 이어간다. 2016~2019년 진행된 하이라이트 영상이 9일부터 수원문화재단 유튜브에 게시된다.

수원화성문화제에 초청된 국제 자매도시들의 전통문화 공연도 클릭 한 번으로 즐길 수 있다. 제58회 수원화성문화제 온라인 국제자매도시의 밤이 '원클릭! 세계 공연 여행'을 부제로 수원시국제교류센터 홈페이지와 유튜브를 통해 상영된다. 항저우, 주하이, 가오슝, 아사히카와, 후쿠이, 톨루카, 하이즈엉, 클루지나포카, 프라이부르크, 니즈니노브고로드 등 9개 국 11개 도시의 전통 공연을 볼 수 있는 기회다.

시 관계자는 "코로나19 확산으로 올해도 정상적인 축제를 진행할 수 없어 아쉽지만 더욱 다채로운 프로그램으로 시민들이 수원화성문화제를 가까이 접할 수 있도록 준비했다"고 설명했다.

