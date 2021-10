[클릭 e종목]LG이노텍, 4분기 영업이익 역대 최고…지나친 저평가

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권이 8일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 190,500 2021.10.08 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 메타버스서 유튜브 광고 공모전 시상식LG이노텍, 국내 최대 전자회로 전시회서 첨단 기판 기술 공개구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 close 의 4분기 영업이익이 역대 최고 수준에 달할 것으로 보이지만, 주가는 현재 지나친 저평가 상태라고 평가했다.

김지산 키움증권 연구원은 "신형 아이폰 효과가 온전하게 반영되는 4분기는 영업이익이 4338억원(QoQ 27%, YoY 27%)으로 대폭 개선될 것이고, 이 역시 시장 컨센서스(3382억원)와 괴리가 커 보인다"면서 "광학솔루션의 주도적인 공급 상황이 지속될 것이며, LG전자와 협업을 통해 ADAS 및 자율주행 카메라 분야 성과를 확대하고 있는 점도 긍정적"이라고 분석했다.

내년 상반기에는 아이폰 SE 5G 모델이 출시돼 비수기 광학솔루션 가동률에 많은 도움을 줄 것이고, 메타버스를 겨냥한 XR 기기향 ToF 모듈 수요가 더해질 것으로 전망된다. 반도체기판은 구조적 호황이 장기화될 것으로 예상되는 FC-BGA 시장에 진출한다면 기업 가치에 긍정적일 것으로 보인다. 전장부품은 완성차 생산 차질에 따른 부진을 딛고 내년에 흑자 전환하면서 이익 기여가 본격화될 것으로 판단된다.

김 연구원은 "실적 추정치 상향 추세와 반대로 주가가 조정을 겪으면서 올해 기준 주가수익비율(PER)이 4.8배, 기업가치/상각전영업이익(EV/EBITDA)가 2.8배까지 하락했고, 지나친 저평가 상태로 판단된다"고 강조했다.

한편 3분기 영업이익 추정치를 3411억원(QoQ 124%, YoY 215%)으로 재차 상향하며, 시장 컨센서스(2990억원)를 크게 상회할 것으로 전망된다. 부품 공급난으로 인한 신형 아이폰 생산 차질 우려가 있지만, 반대로 광학솔루션 경쟁사의 생산 차질이 장기화되고 있어 LG이노텍의 입지 향상과 함께 수주량이 더욱 증가하고 있다. 고객사의 안전 재고 확보 의지가 클 수밖에 없다. 특히 고부가인 센서 시프트 카메라와 ToF 모듈의 공급 점유율이 상승할 것으로 보인다. 우호적인 환율 여건이 수익성에 도움을 줄 것으로 판단된다.

김 연구원은 "아이폰 13 시리즈의 시장 반응도 긍정적이고, 5G 교체 수요를 이끌어 낼 것"이라며 "반도체기판과 Tape Substrate 등 기판 사업도 호조세를 이어갈 것"이라고 내다봤다.

