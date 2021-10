'디폴트 모면' 美 상원, 부채한도 일시 연장 합의‥오늘 표결

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 상원이 연방정부 부채한도 일시 연장에 합의했다. 이에 따라 12월까지는 사상 초유의 미국 국가부도 사태가 일어나지 않게 됐다.

7일(현지시간) 폴리티코에 따르면 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 오는 12월3일까지 미국의 부채한도를 4800억달러로 상향 조정하는 데 공화당과 합의했다고 발표했다.

민주 공화 양당은 이날 중으로 합의안을 처리할 계획이다. 이번 합의는 공화당이 하루 전 일시적인 부채한도 연장을 허용하겠다고 제안하자 민주당이 수락하면서 성사됐다.

재닛 옐런 미 재무부 장관은 오는 18일까지 부채한도 증액이나 연장이 이뤄지지 않으면 미국이 지급불능(디폴트) 상황에 처하게 될 것이라고 경고하며 의회 차원의 대응을 거듭해 촉구한 바 있다.

폴리티코는 부채한도 연장시한이 12월 3일로 규정됐지만, 미 재무부가 지급 불능 사태를 겪기까지는 더 오랜 시일이 걸릴 것으로 전망했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr