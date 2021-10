이준석, 이낙연에 "양심적 움직임 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 국민의힘 이준석 대표가 더불어민주당 대권 주자인 이낙연 전 대표를 향해 재차 대장동 의혹의 진상을 규명할 특검을 수용하라고 촉구했다.

이준석 대표는 7일 YTN 라디오 인터뷰에서 "민주당 내 이 전 대표 등 일부 대선주자와 이상민 의원, 설훈 의원 등이 문제의식을 갖고 있는 것 같아서 그분들의 양심적 움직임을 기대한다"고 말했다.

그는 "(민주당 경선 결과와) 관계없이 (이재명 경기지사로) 후보가 확정된 뒤에도 국민의 의구심은 걷히지 않을 것이고, 민주당 전체의 리스크가 될 가능성이 있다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "2016년 국정농단 특검을 진행할 수 있었던 것도 당시 여당이었던 새누리당 내에서 야권과 힘을 합했기 때문"이라고 강조했다.

이 대표는 "대장동 의혹으로 이 지사는 도덕적 평가를 받는 동시에 행정가로서도 평가를 받고 있다"면서 "도덕적 검증 외에 행정 능력에 대해서도 국민이 (이 지사의) 실체를 더 알기를 기대한다"고 말했다.

