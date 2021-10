기시다 日총리, 러 푸틴과 전화 회담…"평화조약 협상 계속"

[아시아경제 김형민 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 7일 블라디미르 푸틴 대통령과 한 전화 회담을 통해 러일 평화조약 체결을 위한 협상을 계속 이어가기로 뜻을 모았다.

NHK 보도에 따르면 러일 정상의 전화통화는 이날 오후 5시 30분(한국시간)부터 약 25분 동안 진행됐다.

이 통화에서 푸틴 대통령은 기시다 총리의 취임을 축하했고 기시다 총리도 이날 생일을 맞은 푸틴 대통령에게 축하의 뜻을 전했다.

이어 기시다 총리는 "평화조약 체결 문제를 포함해 일러(러일) 관계 전체를 호혜적으로 발전시키고 싶다"고 밝혔고 푸틴 대통령도 "양국 간 모든 문제에 관한 대화를 계속하고 싶다"고 화답했다.

제2차 세계대전 때 적국으로 맞서 싸운 러시아와 일본은 남쿠릴열도(일본명 북방영토) 영유권 다툼으로 아직 평화조약을 맺지 못했다.

기시다 총리는 러일 정상 전화회담 후 총리관저 기자단에 "앞으로도 푸틴 대통령과 회담을 거듭해 신뢰 관계를 구축하면서 일러 관계 전체를 앞으로 나아가게 하고 싶다"고 밝혔다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr