안산 "음침하고 기분 나쁘다"… 누리꾼에 '일침' 가한 이유

[아시아경제 나예은 기자] 2020 도쿄올림픽 양궁 3관왕을 달성한 안산 선수가 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 사칭한 한 누리꾼을 향해 "음침하고 기분 나쁘다"고 말했다.

지난 6일 안 선수는 자신의 인스타그램 스토리에 "아이디랑 프사(프로필 사진) 다 내려 달라"며 "이건 소름 돋지도 않고 음침하고 기분 나쁘다"고 심정을 밝혔다.

안 선수가 글과 함께 공개한 사진에는 안 선수의 인스타그램 부계정을 그대로 따라 만든 트위터 계정이 담겼다. 부계정은 사생활 보호를 위해 비공개 계정으로 운영하는 경우가 많기 때문에 부계정 정보를 찾아내기 어려운 게 일반적이다.

그러나 안 선수를 사칭한 누리꾼은 그의 비공개 계정을 찾아내 프로필 사진, 아이디, 이름까지 똑같이 설정한 것이다.

이에 안 선수는 "비슷한 것도 아니고 이름, 아이디, 프사 다 똑같이 하는 건 좀 아니지 않나. 제 소중한 사진을 왜 마음대로 저장해서 프사로 하는 거냐"며 "진짜 기분 나쁘니까 갤러리든 휴지통이든 영영 삭제해 달라"고 당부했다.

이어 "내가 뭐 많은 거 바라는 것도 아니고 선 좀 지켜 달라"며 "적당히 좀 해라. 몇 번째냐 이게"라고 호소했다.

현재 해당 스토리는 안산 인스타그램에서 지워진 상태다. 인스타그램 스토리는 올린 후 24시간 동안만 노출된다.

한편 현행 정보통신망법은 사칭으로 2차 피해가 발생하는 경우에만 처벌할 수 있도록 규정하고 있다.

