[아시아경제 유현석 기자] 금융권 노사가 임금 인상률 2.4%에 합의했다. 예고됐던 총파업은 피하게 됐다.

7일 전국금융산업노동조합(금융노조)에 따르면 금융노조는 이날 금융산업사용자협의회와 2021년도 산별중앙교섭 임금협약 조인식을 열었다.

협약에서 노사는 올해 임금을 총액 기준으로 2.4% 올리기로 뜻을 모았다.

앞서 금융노조는 사용자 단체와의 협상이 결렬되자 이달 총파업을 하기로 일정을 확정하기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr