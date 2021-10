검찰, 화천대유와 컨소시엄 만든 하나은행 실무진 조사

[아시아경제 조성필 기자] '대장동 개발 의혹'을 수사하고 있는 검찰이 개발 사업에 화천대유와 함께 참여한 하나은행의 실무자를 불러 조사하고 있다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)은 7일 오후 하나은행 이모 부장을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 하나은행은 2015년 성남도시개발공사가 대장동 개발 사업의 민간 사업자를 공모할 때 화천대유와 함께 컨소시엄을 구성해 참여했다. 이씨는 당시 실무를 담당하고, 이후 구성된 시행사 '성남의뜰'에서 하나은행 몫의 사외이사를 지낸 인물로 알려졌다. 하나은행은 또 성남의뜰로부터 약정된 수수료 외에 100억원을 추가로 받았다는 의혹도 제기돼 있다.

검찰은 이 부장을 상대로 화천대유와 컨소시엄을 구성한 경위와 사업자 선정 과정 등을 조사하는 한편, 추가 수수료 의혹에 대해서도 추궁할 것으로 알려졌다. 검찰은 대장동 개발 사업 실무를 담당했던 김문기 성남도시개발공사 개발1처장도 전날에 이어 다시 불러 조사하고 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr