[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 금당산 일대에서 산악사고 대비 인명구조 훈련을 실시했다고 7일 밝혔다.

산악사고는 일반적인 사고보다 구조 대상자의 위치 파악이 어려운데다 지형이 일정하지 않아 구조의 난이도가 높고 시간소요 또한 많기 때문에 지속적이고 실전과 같은 훈련이 필요하다.

이번 훈련은 ▲산악구조장비 제원 등 이론교육 ▲산악사고 유형별 작전절차 교육과 같은 이론 교육과 ▲환자 응급처치 및 운반법 숙달 ▲드론 활용 구조 대상자 수색과 같은 실습을 병행해 진행됐다.

조호익 119재난대응과장은 “가을철 등산객 증가가 예상됨에 따라 산악사고 발생 시 골든타임을 지킬 수 있도록 인명구조 훈련뿐만 아니라 등산로 안전점검, 등산목 안전지킴이 운영 등을 통해 사전에 사고를 예방할 수 있도록 노력하겠다.”고 전했다.

