[2021국감]"거대 플랫폼기업 골목상권 진출 철회해야"

B마트 출범 1년 만에 매출 1477억원 달성하며 골목상권 장악 지적

[아시아경제 김철현 기자] 거대 플랫폼 기업의 골목상권 진출을 철회해야 한다는 지적이 나왔다. 국회 산업자원통상중소벤처기업위원회 김성환 의원(서울 노원병, 더불어민주당)은 7일 국회에서 열린 2021년 중소벤처기업부 국정감사에서 거대 플랫폼기업이 골목상권 곳곳에 침투하고 있다며 배달의민족 'B마트' 등의 사업의 철수를 촉구했다.

김 의원에 따르면 B마트는 대표적인 퀵커머스 서비스 사업으로 물류창고를 도심에 직접 보유하고 식자재·생활용품 등을 15분~1시간 내에 배달하며 중소상인의 고유 영역까지 깊숙이 침투하고 있다. 김 의원은 증인으로 출석한 김범준 우아한형제들 대표를 대상으로 "배달의민족은 국내 배달 앱 점유율의 66%나 차지하고 있는 거대기업"이라며 "2019년 4분기 출시한 B마트는 1년 만에 매출 1477억원(1억700만유로)을 달성하며 무서운 속도로 시장을 확대하고 있다. B마트 매출액 급증은 역으로 생각해보면 중소상인의 피해규모가 그 만큼 크다는 것"이라고 지적했다.

김 의원은 이어 "지난 7월에는 11개의 중소상인 협회 및 단체가 시장침탈 비상대책위원회를 구성해 식자재 납품업과 창고형 마트업을 중소기업적합업종으로 신청하고 보호를 호소하고 있다"고 밝혔다. 그는 또 "심판이 플레이어 역할까지 하며 공정과 상생을 무시하고 이윤만을 추구하는 행태는 결코 좌시할 수 없는 문제"라며 "당장 B마트 사업을 철수하고 중소상인과의 상생을 위한 적극적인 협력에 임해야 한다"고 했다.

