NH투자증권, THE100리포트 76호 은퇴 후 투자 발간

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권 100세시대연구소는 7일 은퇴 후 투자를 주제로 THE100리포트 76호를 발간했다고 밝혔다. THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 매월 발간하는 리서치자료로 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리 및 100세시대 트렌드 등 다양한 주제를 연구한다.

이번 호의 첫 번째 리포트 ‘은퇴 후, 투자는 계속되어야 한다’에서는 장수로 인해 은퇴생활에 소득이 필요한 상황에서 3가지 투자원칙을 지키며 은퇴 후에도 투자는 계속 되어야 할 필요성을 설명했다. ‘노후자금으로 인컴소득 만들기’에서는 3층연금을 통한 노후준비가 미흡할 경우 인컴형 상장지수펀드(ETF) 등 정기지급형 인컴 투자를 통해 생활비를 일정 부분 마련할 수 있는 방법을 제시했다. 마지막으로 ‘부동산 투자의 새로운 방법, 리츠(REITs)’에서는 건물이나 상가 등을 직접 보유하지 않으면서도 부동산 투자와 유사한 효과를 얻을 수 있는 리츠 투자의 특성에 대해 설명했다.

김진웅 NH WM마스터즈 수석 전문위원(NH투자증권 100세시대연구소장)은 “장수로 인해 은퇴생활 기간이 늘어나고 있지만 저금리 상황이 지속되며 노후자산을 운용하기도 쉽지 않다”며 “은퇴 후에는 투자원칙을 더욱 철저히 지키면서 인컴형 ETF나 리츠 등 현금흐름을 만들 수 있는 투자에 좀 더 관심을 가지시길 바란다”고 강조했다.

