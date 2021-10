[포토]서울청사 인근 농성 천막 설치한 자영업자 단체

전국자영업자비상대책위원회가 7일 서울 종로구 정부서울청사 인근 세종로공원에 천막을 설치하고 무기한 농성에 돌입했다. 자영업자비대위는 새로운 거리두기 발표에서 자영업자들의 요구가 반영되지 않을 경우 QR 보이콧과 방역 비협조를 시작할 것이라고 밝혔다. 비대위는 내일 오전 10시 천막 앞에서 기자회견을 열 예정이다. /문호남 기자 munonam@

