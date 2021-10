김제전통시장 등 전국 39곳 스마트기술 도입 시범상가 선정

스마트미러·키오스크·서빙로봇 등 스마트기술 보급

전국 주요 상점가·전통시장 소상공인 스마트화 추진

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 소상공인 비대면·디지털화 촉진을 위해 총 39곳의 스마트 시범상가를 선정했다고 7일 밝혔다.

이번에 선정된 스마트 시범상가는 지난 상반기 선정한 74개 상가에 이어 스마트기술과 스마트오더가 결합된 복합형 19곳, 스마트오더만 반영한 일반형 20곳으로 구성됐다.

19곳의 복합형 시범상가에는 스마트 미러, 3차원(3D) 프린터 등 소상공인의 경영 혁신을 가져올 수 있는 스마트기술이 주로 도입된다. 20곳의 일반형 시범상가에는 모바일 기기·큐알(QR) 코드 등을 활용해 비대면 주문이 가능한 스마트오더 시스템이 구축될 예정이다.

아울러 시범상가 내 상점 위치, 취급 제품, 지역 명소 등을 안내하는 디지털 사이니지는 총 6개 시범상가에 보급될 예정이다.

울산 중구의 ‘웰컴시티’ 상가는 울산에서 최초로 선정된 스마트 시범상가로 스마트 미러, 키오스크 등의 도입으로 울산지역의 스마트화를 선도해 나갈 것으로 기대된다. 이외에도 김제전통시장, 충주 무학시장, 포항 영일대해수욕장 상가 등 전국 각지의 다양한 상가들이 선정됐다.

중기부는 이번에 선정된 시범상가 내 점포는 올해 안에 스마트기술·오더를 보급할 예정이다. 아울러 사업 추진 시 스마트기술 성과·분석 결과를 바탕으로 사업 운영상 미비점을 개선하고, 소상공인 경영혁신에 도움을 줄 수 있는 기술들 중심으로 보급을 확대한다는 계획이다.

신재경 중기부 스마트소상공인육성과장은 “스마트기술 보급 지원을 통해 소상공인이 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하며,

향후에도 소상공인의 스마트화를 지속적으로 진행해 나가겠다”고 말했다.

