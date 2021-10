DB금융투자, 1000억 규모 인천도시공사 ESG채권 발행 주관

[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 지방공기업 최초 ESG채권인 인천도시공사(iH)의 1000억원 규모 사회적채권(Social bond) 발행에 대표주관사로 참여했다고 7일 밝혔다.

9월 29일 발행된 이번 사회적채권은 5년 만기 2.284%로 발행됐다. 이는 공사 민평금리 대비 0.01% 낮은 수준이다. 이번 채권은 인증평가를 담당한 한국기업평가로부터 사회적채권 등급 중 최고 등급인 ‘S1’을 부여 받았다.

이번에 발행된 사회적채권은 3기 신도시 중 하나인 계양테크노밸리 공공주택지구 조성사업 및 해당 지구 내 임대주택 등 공공주택건설사업의 재원으로 활용될 계획이다.

DB금융투자 관계자는 "지방공기업 최초의 ESG채권 발행을 주관해 뜻 깊게 생각하며 앞으로도 지방 공기업 ESG채권 시장에 적극 참여하는 등 ESG 관련 업무를 지속적으로 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

DB금융투자는 올해 들어서만 한국수자원공사 ESG채권(500억원), 한국철도공사 ESG채권(3000억원), 한국토지주택공사 녹색채권(6300억원) 등 공기업 ESG채권 시장에서 1조원 이상의 발행 주관 실적을 기록 중이다.

