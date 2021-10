해경, '노마스크 파티' 외국인들 무인도 태워준 50대 수사

1인당 1만5000원 받고 10분가량 어선 태워줘...유선 및 도선사업법 위반 혐의

[아시아경제 김서현 기자] 경기도 인천의 무인도 사승봉도에서 외국인들이 '노마스크 파티'를 열어 논란이 일고 있는 가운데, 해경이 무면허로 이들을 실어 나른 50대 민박업체 대표를 수사중이다.

7일 인천 해양경찰서는 유선 및 도선사업법 위반 혐의로 민박업체 대표 50대 A씨를 수사중이라고 밝혔다.

유선 및 도선사업 면허가 없는 A씨는 지난달 18일 인천시 옹진군 승봉도에서 외국인 등 70여명을 사승봉도로 실어 나른 혐의를 받는다. A씨는 1인당 1만5000원씩을 받고 승봉도에서 사승봉도까지 10분가량 어선을 태워줬다.

이 외국인들은 당일 낮 12시50분께 경기도 안산시 대부도에 있는 방아머리선착장에서 여객선을 타고 승봉도로 간 뒤 A씨의 어선을 타고 사승봉도에 도착한 것으로 파악됐다.

이들은 해변에 텐트 20여개를 줄줄이 쳐놓은 뒤, 한밤에도 조명 아래에서 시끄러운 음악을 틀어놓은 채 마스크 없이 뒤엉켜 술을 마시며 춤을 췄다.

방역당국에 따르면 지난달 18~21일 사승봉도에서 파티를 한 외국인 70여명 중 4명은 코로나19 확진 판정을 받았다.

이와 관련해 청와대 국민청원 게시판에 '코로나 방역 조치를 피해 집단으로 무인도에서 파티를 벌인 사람들을 처벌해주세요'라는 제목의 글과 고발 영상이 올라오기도 했다.

해경 관계자는 "조만간 A씨를 불러 정확한 운임 규모와 평소 도선 영업을 했는지 등을 조사할 계획"이라며 "앞으로 무인도인 사승봉도에서 이같은 일이 벌어지지 않도록 단속을 강화하겠다"고 말했다.

