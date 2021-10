"죽여 줄까" 軍 상관 협박하고 전역 후에는 경찰 폭행한 20대 '징역 2년'

재판부 "이미 처벌 받거나 재판 받는 중에 범행 저질러 죄질 나빠...엄벌 필요"

[아시아경제 윤슬기 기자] 군 복무 당시 자신의 부대 무단이탈을 막으려 한 상관을 협박하고, 전역 후에는 여자친구와의 다툼을 말리던 시민과 경찰에게 폭력을 행사한 혐의를 받는 20대 남성에게 실형이 선고됐다.

광주지법 형사 6단독(윤봉학 판사)는 상관 협박·공무집행방해 등 혐의로 기소된 A(22)씨에게 징역 2년을 선고했다고 7일 밝혔다.

재판부는 "A씨는 과거 수차례 다양한 범죄로 처벌을 받거나 재판을 받는 중에 각 범행을 저질러 죄질이 나쁘므로 엄벌이 필요하다"라고 판시했다.

앞서 A씨는 육군 모 보병사단 본부중대에서 상근 일병으로 복무하던 지난해 7월29일 오후 4시30분께 상사인 행정보급관 B씨에게 박치기를 한 뒤 "죽여버리겠다"라며 수차례 협박한 혐의로 기소됐다.

당시 A씨는 여자친구와 싸운 직후 "여자친구 집에 가봐야 한다"라며 중대를 벗어나려고 시도했다. B씨는 이를 저지하기 위해 A씨의 어머니에게 도움을 요청했고, A씨는 "이미 갈 데까지 갔다. 지금 죽여줄까. 너희 가족도 죽인다"라는 취지로 협박했다.

A씨는 또 지난 4월12일 오후 9시50분부터 10시11분 사이 광주의 횟집에서 여자친구와 다투다 이를 말리던 일행을 때리고, 신고를 받고 출동한 경찰관에게도 욕설을 하며 얼굴에 침을 뱉은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 지난 6월28일 여자친구와 싸우다가 공중전화박스 유리를 주먹으로 깨뜨리고 다음날 오전 1시42분 경찰의 음주운정 측정 요구를 거부한 혐의도 받는다.

