올해 노벨화학상에 美·獨 과학자 "제약 연구에 엄청난 영향"(종합)

'분자 만드는 고정밀 도구' 개발

비대칭 유기촉매 반응 연구

[아시아경제 차민영 기자] 올해 노벨 화학상은 독일의 베냐민 리스트(53·막스 프랑크 연구소)와 미국의 데이비드 맥밀런(53·프린스턴대)이 수상했다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 6일(현지시간) '비대칭 유기촉매 반응'이라고 하는 분자를 만드는 정밀한 도구를 개발한 공로로 리스트와 맥밀런에게 노벨 화학상을 수여하기로 했다고 발표했다. 두 과학자는 상금 1000만크로나(약 13억5000만원)를 나눠 받는다.

노벨위원회는 두 과학자가 2000년 비대칭 유기촉매 반응 기술을 개발했고 이들이 여전히 이 분야의 선두 주자로 유기촉매가 많은 화학 반응에 사용될 수 있다는 점을 보여주고 있다고 판단했다.

연구자들이 유기촉매 기술을 통해 신약 물질부터 태양 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지에 사용되는 분자에 이르기까지 다양한 물질을 더 효율적으로 만들어 인류에게 큰 혜택을 줬다고 강조했다.

노벨위원회는 "제약 연구에 엄청난 영향을 미쳤고 화학 분야를 더욱 친환경적으로 만들었다"면서 "유기촉매는 값싸게 생산할 수 있고 친환경적이다"고 평가했다.

그러면서 이들이 고안해 낸 비대칭 유기촉매 반응은 제약 분야에서 가장 중요한 역할을 한다고 전했다. 노벨위원회 화학 분과 위원장인 요한 외크비스트는 비대칭 유기촉매에 대해 "이 개념은 독창적이고 간단하다"며 "많은 사람은 '왜 우리가 일찍 생각해내지 못했을까'라고 궁금하게 여겼다"고 말했다.

리스트는 자신의 수상 소식에 "너무 놀랐다"라며 "전혀 예상치 못했다"라고 말했다.

올해 노벨상 시상식은 코로나19 대유행 탓에 지난해와 마찬가지로 연말에 온라인으로 진행된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr