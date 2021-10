[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 해상 실습에 참여한 고등학생이 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생해 해경이 조사에 나섰다.

6일 여수해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 42분께 여수시 웅천친수공원 요트 정박장 해상에서 고교 3학년인 A군이 잠수작업 실습 중 실종됐다.

해양레저업체 관계자가 해경의 협조 요청을 받고 수중 수색에 나서 A군을 발견해 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

사고 당시 A군은 잠수 장비를 착용하고 요트 선체 외부 바닥 면에 달라붙은 따개비 등 이물질을 제거하는 실습에 참여하고 있던 것으로 알려졌다.

해경은 A군이 수면 위로 고개만 내민 채 잠수 장비를 점검하다가 사고를 당한 것으로 보고 안전관리자 과실 여부 등 사망 경위를 조사 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr