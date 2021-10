6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제3회 4차산업혁명페스티벌'에서 관람객들이 홀로그램으로 재현된 故 김현식 의 공연을 보고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.