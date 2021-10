'삼표레미콘' 공식 출범…사업 본격화

삼표시멘트, 대전 등 5개 레미콘 공장 인수…효율성·시장 대응력 향상

[아시아경제 김종화 기자] 삼표시멘트가 6일 레미콘 제조 및 판매업을 영위하는 자회사 삼표레미콘을 공식 출범한다고 밝혔다.

삼표산업 소속이었던 대전, 당진, 아산, 군산, 여주 소재 레미콘 공장을 삼표레미콘이 모두 인수, 삼표레미콘으로 공식 출범하게 된 것이다.

삼표시멘트는 이번 삼표레미콘 출범으로 시멘트 제조부터 레미콘 타설로 연결되는 밸류체인을 구축하고, 이를 통해 운영 효율성 극대화는 물론, 시장 상황과 수요 변화에 능동적이며 유연하게 대응할 수 있게 됐다.

삼표시멘트 관계자는 "이번 레미콘 사업 진출이 삼표시멘트의 경쟁력을 한층 강화하고, 새로운 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것"이라면서 "끊임없는 변화와 혁신으로 업계를 선도하는 기업으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

삼표레미콘의 초대 대표이사는 삼표시멘트 영업본부장을 지낸 김민욱 상무가 선임됐다. 김민욱 대표는 삼표시멘트에서 영업을 총괄하며 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 인사로 꼽힌다.

김 대표이사는 "국내 대표 종합 건설자재 기업인 삼표그룹의 노하우와 삼표시멘트의 품질 경쟁력을 바탕으로 삼표레미콘의 빠른 시장 안착, 사업 안정화와 확장을 위한 초석을 굳건히 다지겠다"고 각오를 전했다.

한편, 삼표레미콘 출범 기념식은 코로나19 상황을 고려, 지난 1일 대전광역시 대덕구 본사에서 이종석 삼표시멘트 대표이사 등 최소한의 인원만 참석한 가운데 진행됐다.?

김종화 기자 justin@asiae.co.kr