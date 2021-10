부동산114 "이제 부동산R114로 불러주세요"…신규 브랜드 공개

[아시아경제 김혜민 기자] 창사 22주년을 맞은 부동산R114가 '부동산 정보의 스탠더드'라는 슬로건과 함께 새로운 CI·BI를 공개했다고 6일 밝혔다.

신규 CI에는 '리얼리티(Reality)'를 의미하는 'R'을 넣어 부동산 플랫폼 기업으로서의 정체성을 강화하는 한편 신규 통합 브랜드 서비스 브랜드(BI)인 'R'과의 연결성을 강조했다고 회사측은 설명했다.

부동산R114는 이달 중 브랜드 'R'을 적용한 중개솔루션, 'smart R'을 새롭게 출시한다. 매물등록과 일정관리, 중개고객관리 등 업무 필수기능을 연동해 공인중개사의 편의성을 높인 것이 특징이다. 비대면으로 매물 상담이 가능한 '비주얼 톡' 등 부가서비스도 제공할 예정이다.

최익훈 부동산R114 대표는 "믿을 수 있는 데이터를 기반으로, 고객의 삶을 향상시킬 수 있는 다양하고 유용한 부동산 서비스를 제공하고자 노력할 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr