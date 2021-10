순천만국가정원 차(茶)문화 산업전 온라인 개최

9일·10일 순천만국가정원 명원정 일원에서

유튜브 ‘공공협동조합’ 채널을 통해 실시간 중계

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전남도와 공동주최하고 (사)고려천태국제선차연구보존회가 주관하는 ‘제3회 순천만국가정원 차(茶)문화 산업전’이 오는 9일과10일 이틀간 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다.

순천만국가정원 명원정 일원에서 펼쳐지는 이번 차(茶)문화 산업전은 엄중한 코로나 상황을 감안해 비대면 온라인으로 진행돼 행사장면을 유튜브 채널 ‘공공협동조합’를 통해 실시간 송출할 예정이며 국가정원 관람객을 대상으로 한 전시·판매 부스는 현장 운영한다.

원장현 대금명인의 식전공연을 시작으로 ▲효사랑 다도인성 경연대회 ▲차 학술포럼 ▲차 품평대회 ▲각종 전시 체험 등 다채로운 행사가 진행되며, 우리지역 차 관련 업체와 제품들이 한자리에 모인다.

특히 올해 개발한 야생차잎·모링가잎을 이용한 블렌딩 차와 화장품을 새롭게 선보인다.

장미향 이사장은 “차(茶) 문화 산업전을 계기로 한국 차(茶)의 세계화를 위해 노력하고, 우리 차(茶)만의 강점을 살려 차(茶)산업 발전과 우리지역 농가들의 소득창출에 기여하겠다”고 말했다

