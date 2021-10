[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 산학협력 대학인 조선이공대학교 건축전공 학생들을 대상으로 도시철도 건축시설물에 대한 현장체험을 실시했다고 6일 밝혔다.

이번 현장체험은 상무역, 광주송정역, 평동역 등 도시철도 역사의 각종 시설물과 건축공사 현장을 직접 방문해 진행됐다.

현장에서 실제 적용되는 건축시공법을 익히고 관련 질의응답을 펼쳤다.

공사관계자는 “지역 학생들에게 실질적으로 도움이 될 수 있도록, 일자리를 미리 체험해보는 프로그램을 준비했다”면서 “앞으로도 지역사회와의 상생과 협력을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

