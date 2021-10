[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 신한라이프 광고 모델로 얼굴을 알린 국내 최초의 버추얼 인플루언서 로지(ROZY)가 신한금융투자 모바일 앱 ‘신한알파’를 알린다고 6일 밝혔다.

로지는 MZ세대의 디지털 감성에 부합한 이미지로 큰 호응을 얻고 있는 신한라이프의 광고 모델이다.

신한금융투자는 자유분방하고 트렌디한 이미지로 많은 인기를 받는 로지의 이미지가 쉽고 편리한 ‘신한알파’와도 잘 어울려 광고 콜라보를 진행했다고 설명했다.

이주연 신한금융투자 마케팅부장은 “로지가 가진 디지털 감성과 트렌디한 이미지가 양사 브랜드에 시너지 효과로 작용하길 기대한다”고 말했다. 로지를 모델로 하는 이번 광고는 ‘신한알파’와 인쇄 광고 시리즈를 통해 확인할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr