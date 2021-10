美 핵탄두 보유량 사상최저치...3750개로 감소

냉전시기 3만개 넘기도...지난해대비 55개 감소

이례적인 보유량 공개...러와 핵군축 협정 위한 포석

[아시아경제 이현우 기자] 미국 국무부가 미국이 보유한 핵탄두 숫자가 3750개로 사상 최저치를 기록했다고 공개했다. 2018년 이후 미국 정부는 핵탄두 보유량을 공개치 않았지만, 러시아와의 핵군축 협상이 본격적으로 재개되면서 빠른 협상을 이끌어내기위해 이례적으로 핵탄두 보유수를 공개한 것으로 풀이된다.

5일(현지시간) 미 국무부는 이날 미국의 핵탄두 보유수가 지난달 30일 기준 3750개로 사상최저치를 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해보다 55개, 2017년 대비 72개 줄어든 것이라고 미 국무부는 전했다. 미국의 핵탄두 숫자는 냉전시기가 한창이던 1967년 3만1255개를 정점으로 핵감축 기조에 따라 계속 줄어들어왔다.

미국 정부는 전임 도널드 트럼프 행정부에서 2018년 3월 마지막으로 2017년 기준 핵탄두 보유량을 공개한 이후 계속 전체 보유량을 공개하지 않고 있었다. 트럼프 전 대통령이 이란핵합의와 함께 러시아와의 중거리핵전력조약(INF)와 신전략무기감축협정(New START·뉴 스타트) 등 핵군축 조약들을 연이어 파기한 이래 보유량 비공개 원칙을 고수해왔다.

그러나 조 바이든 행정부 취임 이후 러시아와 뉴 스타트 조약 연장 협상이 재개되기 시작하면서 미국 정부는 다시 탄두수 공개에 나섰다. 러시아와의 핵군축 협상에서 유리한 고지를 선점하고 러시아의 핵군축을 빠르게 이끌어내기 위한 전략으로 풀이된다. 뉴 스타트 협정은 지난 2010년 미국과 러시아가 실전배치된 핵탄두수를 1550개 이하로 줄여나가는데 합의한 협정이었지만, 트럼프 행정부 때 미국이 일방적으로 탈퇴한 바 있다.

