신성장 비상장 기업 집중 분석…KB證 전문조직 신설

이커머스, 모빌리티, 핀테크, 바이오 등 성장 산업 유망기업 전문 분석

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 리서치센터에 신성장 기업, 특히 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 스타트업) 등 대형 비상장 기업을 전문적으로 분석하는 조직을 마련한다.

KB증권은 지난 1일 리서치센터 기업분석부에 신성장기업솔루션팀을 신설했다고 6일 밝혔다. 신성장 기업, 특히 대형 비상장기업에 대한 선제적 분석망을 구축하고 고객들의 수요에 대응한다는 계:획이다.

신성장기업솔루션팀은 이커머스, 모빌리티, 핀테크(금융+기술), 바이오, 친환경 에너지 등 다양한 성장 산업의 유망 기업에 대한 분석을 제공한다. 선별된 우량 비상장 기업에 대한 보고서 작성과 더불어 각종 세미나 등을 개최하며 자산관리(WM), 투자금융(IB) 부문 에서의 영업 활동을 지원한다는 방침이다. 이를 통해 유관 부서와 고객의 상호 교류 기회도 제공하는 한편 KB인베스트먼트, KB자산운용 등 계열사의 비상장기업 관련 분석 수요도 충족시킬 수 잇을 것으로 보고 있다.

유승창 KB증권 리서치센터장은 "투자에 대한 수요가 증가하고 성장 산업이 변화하면서 증권사 리서치센터의 역할이 확대되고 전문성도 강화되고 있다"며 "신성장기업솔루션팀 신설로 비상장기업까지 리서치 영역을 확장, 주요 투자 주제와 경향에 대한 통찰력 있는 분석을 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

