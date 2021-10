지니뮤직, 제네시스 GV60에 커넥티드카 뮤직 스트리밍 제공

[아시아경제 조슬기나 기자] 지니뮤직은 새롭게 출시되는 ‘제네시스’ GV60 차량에 KT, 현대자동차그룹과의 기술제휴로 인공지능(AI) 음악플랫폼 지니뮤직 음악 서비스를 탑재한다고 6일 밝혔다.

GV60은 전기차 전용 플랫폼 기반의 제네시스 브랜드 첫 번째 모델이다. 차량내 클러스터와 인포테인먼트 시스템이 파노라믹 디스플레이로 연결된 통합 표시계를 통해 AI음악플랫폼 지니를 편리하게 사용할 수 있다.

지니서비스가 제공하는 초고음질 무손실 FLAC 16비트, 24비트 음원은 물론, 평소 즐겨 듣는 지니 실시간차트, 드라이빙 큐레이션, 개인화 플레이리스트, 좋아요 음원도 손쉽게 감상할 수 있다. 지니 이용자는 제네시스 커넥티드 애플리케이션에 로그인 한 후 GV60에서 지니 서비스를 이용하면 된다.

지니뮤직은 2017년부터 현대차그룹과 KT와 기술제휴를 맺고 드라이빙에 최적화된 음악서비스를 제공하기 위해 노력해 왔다. 지난해 12월 GV70에 지니뮤직 음악서비스가 탑재된 데 이어 기존 제네시스 GV80, G80 차량 고객들도 AI음악플랫폼 지니 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 9월 한달 간 제네시스 차량에서 발생한 지니 스트리밍 건수는 5개월 전보다 571% 증가했다.

서인욱 지니뮤직 기술혁신본부 전무는 “현대차그룹, KT와 협력해 혁신적인 음악 이용 환경을 제공하는 커넥티드카 음악서비스를 발전시키고 있다”며 “고객이 직관적이고 스마트한 음악 감상 경험을 할 수 있도록 서비스를 지속 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

