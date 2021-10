스테이크·랍스터도 집으로…CJ푸드빌 '빕스 얌 딜리버리' 신메뉴 출시

[아시아경제 이승진 기자] CJ푸드빌이 운영하는 빕스의 배달 전용 브랜드 ‘빕스 얌 딜리버리’가 스테이크, 랍스터 등 배달 메뉴에서 찾아보기 힘든 고급 식재료를 활용한 신메뉴를 출시한다고 6일 밝혔다.

빕스 얌 딜리버리는 집이나 야외에서도 빕스의 레스토랑 경험을 온전히 느낄 수 있도록 스테이크와 랍스터를 주재료로 활용한 파스타 2종과 가니쉬(음식 장식)까지 곁들인 스테이크를 새로 선보인다.

‘스테이크 고르곤 까르보나라’는 진한 크림스소의 까르보나라 페투치니 파스타에 소고기 스테이크와 베이컨, 구운 마늘을 토핑으로 올렸다. ‘랍스터 로제 까르보나라’는 랍스터 살과 로제소스 페투치니 파스타가 조화를 이루는 메뉴다. 랍스터 반 마리를 통째로 올린 점이 특징이다.

‘블랙 페퍼 채끝 스테이크’는 페퍼소스를 더한 채끝 등심 스테이크에 매쉬드포테이토, 구운 채소를 함께 곁들인 메뉴로 집이나 야외에서 간편하게 먹을 수 있도록 스테이크를 잘라서 제공한다.

신메뉴 출시를 기념해 10월 한 달간 할인 기획전도 진행한다. 쿠팡이츠나 카카오톡 주문하기로 5만원 이상 구매 시 만원을 할인하며 요기요에서 1만5000원 이상 주문 시 2000원을 할인한다.

CJ푸드빌 관계자는 “배달로도 어엿한 레스토랑 특별식을 즐길 수 있도록 스테이크나 랍스터 등 고급 재료를 활용한 신메뉴를 출시했다”며 “언제 어디서나 빕스 셰프의 손맛을 느낄 수 있는 이번 메뉴로 더욱 특별한 식사 분위기를 만끽할 수 있기를 바란다”고 전했다.

