[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 BBQ앱(자사앱)에서 에버랜드 자유이용권 증정 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

프로모션은 오는 9일까지 진행된다. BBQ앱에서 전 메뉴 주문 시 자동으로 응모되며 E-쿠폰 사용 시에도 동일하게 적용된다.

기간 내 주문 고객 중 추첨을 통해 총 50팀에게 12월 말까지 사용 가능한 에버랜드 자유이용권을 1인 2매(100매) 증정한다.

당첨 결과는 BBQ앱과 웹사이트를 통해 발표될 예정이다.

별도의 응모 과정 없이 BBQ앱을 통한 주문만으로 간단하게 참여가 완료된다.

