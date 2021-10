러, 사상 첫 우주정거장서 영화촬영...촬영팀 도킹 성공

[아시아경제 이현우 기자] 러시아서 사상최초로 우주공간에서 제작되는 장편영화의 촬영이 시작됐다. 촬영팀을 태운 우주선이 국제우주정거장(ISS)과 도킹에 성공해 앞으로 12일간 영화촬영이 이어질 예정으로 알려졌다.

5일(현지시간) 러시아 타스통신에 따르면 이날 ISS에서 첫 영화촬영에 나설 촬영팀을 태운 소유즈 MS-19 우주선이 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 발사됐다. 우주선에는 전문 우주비행사 안톤 슈카플레로프(49)와 함께 이번에 제작될 영화의 감독인 클림 쉬펜코(38), 배우인 율리야 페레실드(37)가 함께 탑승했다.

해당 우주선은 발사 후 3시간 반 정도 지나 ISS의 러시아 모듈인 라스스벳과 도킹했다. 도킹 도중 자동시스템에 오류가 발생하면서 슈카플레로프 우주비행사가 직접 수동조작으로 도킹에 성공했다고 타스통신은 밝혔다. 이로서 우주공간에서 사상 처음으로 영화촬영이 시작되게 됐다.

이들 촬영팀은 앞으로 12일간 ISS에 체류하면서 촬영을 이어갈 계획으로 알려졌다. 이번에 제작될 영화 '도전(가제)'은 심장질환을 겪는 우주비행사를 구하기 위한 여의사의 이야기를 다루는 내용이며, 영화 전체 분량 중 약 35~40분 분량을 ISS에 촬영할 예정으로 알려졌다.

이번 영화촬영은 최근 블루오리진과 버진갤럭틱 등 서방국가의 민간우주기업들이 앞다퉈 우주여행 상품을 내놓는 상황에서 러시아가 자국 우주기술을 과시하고 홍보하기 위해 추진된 것으로 알려졌다. 앞서 미 항공우주국(NASA)도 지난해 5월부터 헐리웃 유명배우 톰 크루즈와 ISS 내에서 영화를 제작하는 방안을 논의했지만, 구체적으로 정해지진 않은 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr