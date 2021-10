"오늘은 부적 없죠?" 질문에..윤석열 "부적이면 손바닥에 그러고 나왔겠나"

윤석열, 손바닥 왕(王)자 논란 사과

"국민께 송구..지지자가 응원의 의미로 써준 것"

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 이른바 '손바닥 왕(王)자' 논란에 대해 "응원 개념으로 대수롭지 않게 생각한 제 불찰이다. 국민께 송구스럽다"며 사과했다.

윤 후보는 5일 열린 KBS 주관 국민의힘 대선 경선 6차 토론회에서 주술·역술적 의미로 '왕'자를 쓴 것 아니냐는 경쟁후보들의 질문을 받고 "관련이 없다"고 해명했다.

이날 토론에서 최재형 전 감사원장이 "손바닥 '왕'자 해명을 놓고 논란이 계속 된다"고 꼬집자 윤 후보는 "제가 썼겠냐"며 "많은 사람이 봤다. 방송 관계자들도 다 봤다"고 했다. 이어 최 전 원장이 "세 번 모두 같은 분이 써준 것이냐"고 묻자 "그런 것 같다"며 "우리 아파트에 몇 분이 계속 몰려 다니시는데, 두 번은 작게, 세 번째는 크게 써주셨다. 차에서 지웠는데도 안 지워졌다"고 답했다.

홍준표 의원은 윤 후보를 둘러싼 손바닥 '왕'자 논란이 외신에 보도되며 국제적 망신을 샀다고 지적했다. 이에 윤 전 총장은 "국민께 송구하다"고 답했다. 이어 홍 의원이 "오늘은 부적 없죠?"라고 하자 "그게 부적이라고 생각했으면 손바닥에 그러고 다녔겠냐"고 반문했다.

유승민 전 의원은 특정 역술인 이름을 언급하며 윤 후보가 역술인들과 가깝게 지낸다는 정치권 일각의 의혹에 대해 물었다. 유 전 의원은 "천공스님이라고 아냐. 모 언론인 인터뷰에서 스스로 윤석열의 멘토라고 말했다"고 했다. 이에 윤 후보는 "알지만 멘토는 과장됐다"고 했다.

이어 유 전 의원이 "윤 후보의 부인, 장모가 역술인들을 자주 만난다는 얘기가 있다"고 하자 윤 후보는 "나는 그런 분들을 자주 안 만난다"며 "장모가 어떻게 하는지 모르지만, 아무래도 우리나라 여자들이 점도 보러 다는 분이 있긴 하지만"이라고 답했다.

한편 윤 후보는 지난 3~5차 토론회에서 왼쪽 손바닥에 한자로 '왕'자가 적혀 있는 모습이 포착돼 논란이 된 바 있다. 이에 윤 전 총장 측은 지난 3일 연합뉴스 등 언론 인터뷰를 통해 "손바닥 글씨가 왕이나 대통령, 정권교체와 관련이 있다거나 주술적 의미를 담고 있다는 얘기는 억측"이라며 "같은 동네 사시는 할머니께서 열성적인 지지자 입장에서 써준 것"이라고 해명했다.

