[아시아경제 라영철 기자] 여고생에게 수 차례 돈을 주고 성 매수한 혐의로 교육청 공무원 등 30대 남성들이 경찰에 붙잡혔다.

춘천경찰서는 "강원도교육청 공무원 A 씨 등 4명을 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 불구속 입건했다"고 5일 밝혔다.

A 씨 등은 피해 여고생을 상대로 수 차례 돈을 주고 성관계를 맺은 혐의를 받고 있다.

경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청했지만, 법원은 "범죄 사실은 무겁지만, 도망할 우려가 없다"며 기각했다.

경찰은 이들의 신병을 검찰에 넘길 방침이다.

한편 경찰로부터 A 씨 범죄 사실을 통보받은 강원도 교육청은 A 씨 직위를 해제하고, 조만간 징계 수위를 결정할 예정이다.

