'중고차 유튜버' 차에 매단 채 끌고 가…음주운전 20대女, 검찰 송치

'중태' 유튜버 의식 되찾아

경찰 "다칠 가능성 충분함에도 차 그대로 출발시켜... 특수상해 혐의도 적용"

[아시아경제 김서현 기자] 인천 영종도 한 야외 주차장에서 중고차 관련 콘텐츠를 제작하는 유튜버를 차량에 매단 채 끌고 가 중상을 입힌 20대 여성이 검찰에 송치됐다.

5일 인천 중부경찰서는 도로교통법상 음주운전·특수상해 혐의로 20대 여성 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 26일 오후 10시경 인천 중구 을왕동 영종도 왕산마리나 주차장에서 음주를 한 채, 차량 손잡이를 잡으며 운전을 막던 30대 남성 유튜버 B씨를 그대로 매달고 운전해 다치게 했다.

당시 B씨는 바닥으로 튕겨 나간 뒤 머리에 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다. 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 뇌수술을 받았다. 다행히 최근 의식을 되찾은 것으로 전해졌다.

이들은 사건 당일 또 다른 지인 1명과 함께 왕산마리나에 정박한 요트에서 함께 술을 마시던 중 말다툼을 벌였다.

B씨는 차를 타고 가려는 A씨를 제지하면서 실랑이를 벌인 것으로 조사됐다. A씨는 "(당시 상황이) 기억이 잘 나지 않는다"고 경찰 조사에서 진술했다.

그러나 경찰은 A씨에게 미필적 고의가 있었다고 판단했다. 경찰 관계자는 "A씨가 당시 술을 많이 마시지 않았다는 지인 진술이 있었고, B씨가 차량 문을 잡고 있어 그가 다칠 가능성이 충분한데도 차를 그대로 출발시킨 점 등을 고려해 특수상해 혐의도 적용했다"고 밝혔다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr