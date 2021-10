이정미 "이 지사, 알았다면 공범, 몰랐다면 무능…명명백백 밝혀야"

대장동 의혹 관련 이재명 경기지사 직격

[아시아경제 이민지 기자] 정의당 대권주자인 이정미 전 대표가 대장동 의혹과 관련 이재명 경기지사를 직격해 "알았다면 공범, 몰랐다면 무능한 것“이라며 특검 수사가 필요하다는 입장을 밝혔다.

이 전 대표는 4일 페이스북에 '대장동 게이트, 이재명 경기지사의 진솔한 고백과 특검 수사가 필요하다'는 제목의 글을 올려 "가능한 모든 수단을 동원해 이 사건의 실체적 진실을 명명백백히 밝혀내야 한다"고 주장했다.

그는 이 지사의 측근으로 알려진 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장이 구속된 것과 관련해 "이 지사는 한전 직원이 잘못하면 대통령이 사퇴하냐며 교묘하게 말꼬리를 흐리고 인제 와서 아무것도 몰랐던 것처럼 말을 바꾸고 있다"며 "이 지사는 이 사업의 설계과정에 얼마나 개입했고 얼마나 파악하고 있었는지 진솔하게 고백해야 한다"고 촉구했다.

특검을 반대하는 민주당을 향해서는 "대체 무엇이 두려우냐. 수사 중인 사안이라 반대한다는 변명은 군색하다"고 꼬집었다.

여영국 대표도 이날 페이스북을 통해 이 지사가 꼬리 자르기를 시도하고 있다면서 “이 지사가 유 전 본부장의 개인 비리로 책임을 떠넘기고 있다”며 "이 지사에게 관리 책임만 있는지 그 이상이 있는지 본인 말씀처럼 철저한 수사가 필요하다"고 압박했다.

이어 그는 “이 지사뿐만 아니라 권순일 대법관, 곽상도 의원 및 박영수 전 특검 의혹 등 정치권과 법조계 관련 의혹에 대해서도 신속한 수사를 촉구한다"고 덧붙였다.

같은 당 장혜영 의원은 페이스북을 통해 "유 전 본부장은 측근이 아니고서야 공영개발을 주장하는 시장이 외국에 나간 사이 언론 인터뷰에서 느닷없이 민관 공동개발을 주장할 수 있었겠느냐"며 "검찰이 대장동 수사를 통해 자기 존재 이유를 증명할지, 아니면 특검의 필요성을 증명할지 지켜보겠다"고 했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr