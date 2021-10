[포토] 마포농수산물시장 코로나19 집단감염 발생

코로나19 집단감염이 발생한 서울 마포농수산물시장이 4일 한산한 모습을 보이고 있다. 중앙재난안전대책본부는 마포농수산물시장 종사자 및 방문자에게 코로나19 검사를 요청하는 문자를 보냈다. 9월21일~10월3일 동안 다수의 코로나19 확진자가 발생한 것으로 알려졌다./김현민 기자 kimhyun81@

