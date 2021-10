尹 "이재명 지사, 대장동 의혹 형사책임 져야…관리자 책임 문제 아냐“

[아시아경제 이민지 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 대장동 개발 의혹의 핵심 인물인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 구속된 것과 관련해 "이재명 지사 본인이 직접 형사 책임을 져야 한다"고 말했다.

4일 윤 전 총장은 국민의힘 부산시당에서 열린 부산 선대위 임명장 수여식 이후 이 지사가 유 전 본부장 구속을 두고 '관리자로서 책임을 느낀다'고 말한 것에 대해 어떤 입장이냐고 묻자 이같이 밝혔다.

그러면서 윤 전 총장은 "(이재명 지사의) 관리자의 책임 문제가 아니다"며 "너무나 명백한 것"이라고 설명했다.

윤 전 총장은 이날 부산 선대위 임명장 수여식 인사말에서도 "성남 대장동에서 악취가 난다. 이게 조금만 지나면 전국에서 나게 돼 있다"며 “지금까지 수사를 못 하게 하고, 조사를 못 하게 해서 드러나지 않았다"고 주장했다.

이어 "나라가 오죽하면 검찰총장 했던 사람이 대통령 하려고 나오겠느냐"며 "여든 야든 개혁할 것이 많다. 우리 당원동지 여러분과 쇄신하고, 나라도 바꾸겠다"고 언급했다.

이날 윤 전 총장은 당내 경쟁자인 홍준표 의원이 손준성 전 대검 수사 정보정책관의 '고발 사주' 의혹이 문제가 될 때 윤 전 총장 본인도 책임을 져야 한다고 주장한 부분에 대해서는 "그건 홍준표 후보 생각"이라며 "그걸 같은 선상에서 얘기하면 민주당인가 국민의힘 당인가"라고 되물었다.

윤 전 총장은 '위장 당원' 문제도 거론했다. 그는 "위장 당원은 경선에서는 투표권 행사를 하지만, 본선에서 국민의힘 후보에게 투표하지 않을 민주당 지지자들을 말하는 것"이라며 "그런 분들이 우리 당에 많이 가입했다는 얘기가 있다. 실제로 추측할만한 강한 의혹이 있다"고 주장했다. 구체적인 근거에 관해 물음에는 "소문도 많고, 그런 얘기들이 많다"고만 말했다.

다음 TV 토론회 때도 손바닥에 '왕'(王) 자를 한 채 나올 수 있느냐는 물음에는 "어제 다 얘기했다"며 말을 아꼈다.

윤 전 총장의 이날 부산 방문은 대선 출마 선언 이후 두 번째다. 캠프 측은 첫 일정을 국민의힘 장제원 의원 지역구인 부산 사상구 당협 방문으로 잡았다.

현장에는 앞서 아들의 무면허 음주 운전과 음주 측정 경찰관 폭행 사건으로 캠프 종합상황실장에서 사퇴한 장 의원도 함께했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr