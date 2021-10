[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 전승일 광주광역시 서구의회 의원이 헌법기관으로 대통령 직속의 통일자문기구인 제20기 민주평화통일자문회의 간사에 임명됐다.

전 의원은 더불어민주당 광주광역시당 문화관광진흥특별위원장, 더불어민주당 참 좋은 지방정부위원회 정책자문위원, 광주광역시 서구의회 사회도시위원장 등을 역임했다.

전 의원은 “오랫동안 민주평통 자문위원으로 활동해온 경험을 바탕으로 평화와 번영의 한반도 시대를 준비하는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

제20기 민주평통 광주서구협의회는 30일 출범식을 시작으로 2023년 8월 31일까지 2년간 평화통일 정책자문과 평화통일에 대한 국민적 공감대 확산, 합의도출, 평화와 번영의 한반도 기반 조성 등에 관한 자문 역할을 맡는다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr