경찰청, 20~22일 사흘간 '국제 CSI 콘퍼런스' 온라인 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 이달 20~22일 사흘간 'CSI KOREA 2021, 국제 CSI 콘퍼런스'를 온라인 개최한다고 4일 밝혔다.

올해로 7번째를 맞이하는 이번 콘퍼런스는 '신뢰받는 과학수사: 현장에서 법정까지'를 주제로 급속하게 성장하고 있는 과학수사에 신뢰성이라는 본래의 가치를 되돌아보고, 현장에서 법정까지 과학수사의 신뢰를 높일 방안을 논의할 예정이다.

콘퍼런스에서는 국내외 과학수사 오류 사건들을 되짚어보고 ▲형사사법 제도개선 ▲과학수사 표준화 ▲과학수사의 통계적 근거 ▲범죄 수사와 재판 시 인지편향 최소화 등을 통해 더 높은 신뢰성 확보 방안에 대해 논의한다.

특히 과학수사 오류의 근본적 원인과 개선방안을 연구해온 세계적 석학인 브랜든 가렛 미국 듀크대학 로스쿨 교수가 이번 콘퍼런스의 기조 강연을 맡는다.

콘퍼런스는 평소 과학수사에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있다. 신청은 경찰 과학수사 홈페이지에서 사전 등록 접수하면 된다. 신청 기간은 오는 8일까지다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr