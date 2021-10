토스·카카오페이 등 간편송금으로 잘못 보낸 돈 5년간 130억

윤관석 의원 "시스템 개선 필요"

[아시아경제 이광호 기자]온라인 금융 플랫폼이 제공하는 간편 송금 서비스로 지난 5년간 약 130억원이 잘못 이체된 것으로 나타났다.

4일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 윤관석 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 토스, 카카오페이, 네이버페이 등 3개사의 착오송금 금액은 2017년 2억6379만원에서 지난해 53억2334만원으로 19.2배 증가했다.

금액은 2018년 10억6126만원, 2019년 29억4785만원으로 꾸준히 늘었고, 올해 1∼6월 33억4547만원을 기록했다. 2017년부터 올해 6월까지 발생한 착오송금 금액을 모두 합치면 129억4173만원에 달한다.

건수로만 보면 착오송금은 5년간 총 5만5506건 발생했다. 2017년 2197건, 2018년 6695건, 2019년 1만3843건, 2020년 2만1595건 발생했으며, 올해 6월까지는 1만1176건을 나타냈다.

업체별로는 2015년 간편송금 시장에 처음 진입한 토스에서 5년간 3만6450건(85억3785만원)의 착오 송금이 발생했다. 2017년 2197건(2억6379만원)이던 착오송금은 지난해 1만3670건(34억7910만원)으로 5.2배 증가했다.

카카오페이는 4년간 1만8799건(43억701만원)이, 네이버페이는 1년 반동안 257건(9686만원)이 잘못 이체됐다.

5년간 발생한 착오송금 중 74%에 해당하는 95억3319만원(4만2315건)은 주인에게 돌아가지 못했다.

미반환된 금액은 토스 63억7421만원(2만9386건), 카카오페이 31억1382만원(1만2811건), 네이버페이 4514만원(136건)이다.

윤 의원은 "디지털금융이 발달하고 코로나19로 인한 비대면 금융거래가 증가하면서 착오송금 규모도 급격히 증가하고 있다"며 "간편송금업체는 착오송금과 같은 실수를 줄일 수 있도록 지속해서 시스템을 개선할 필요가 있다"고 말했다.

